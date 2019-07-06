Сенников: трансферная политика «Локомотива» выглядит слабой
Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о работе «железнодорожников» на трансферном рынке нынешним летом.
«Мурило, похоже, уже вписался в игру «Локомотива». Позиция у него важная и нужная. «Локомотиву» нужно было усиление в центральную линии защиты, так что его появление выглядит вполне очевидным и логичным. Но в целом пока политика выглядит слабой. Команда напрямую попадает в Лигу чемпионов, а по составу масса вопросов», — приводит слова Сенникова RT на русском.
Бывший футболист отметил также, что для конкуренции с «Зенитом» на внутренней арене «Локомотиву» необходимо приобрести ещё как минимум трёх игроков. В противном случае, по словам Сенникова, «железнодорожникам» будет нелегко.
Эдер сменил игровой номер в «Локомотиве»
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