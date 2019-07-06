Эдер сменил игровой номер в «Локомотиве»
Нападающий московского «Локомотива» Антонио Эдер принял решение сменить игровой номер. Как сообщает пресс-служба «железнодорожников» в «Твиттере», отныне игрок будет выступать в футболке с номером 19. Напомним, что ранее португальский футболист играл за столичный клуб под номером 24.
Эдер перешёл в «Локомотив» из «Лилля» в 2018 году. В минувшем сезоне португальский нападающий принял участие в 22 матчах за московский клуб в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
В ближайшем матче встретится с петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Матч состоится сегодня, 6 июля, в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, начало встречи — в 19:00 мск.
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