Эдер сменил игровой номер в «Локомотиве»

Нападающий московского «Локомотива» Антонио Эдер принял решение сменить игровой номер. Как сообщает пресс-служба «железнодорожников» в «Твиттере», отныне игрок будет выступать в футболке с номером 19. Напомним, что ранее португальский футболист играл за столичный клуб под номером 24.

Эдер перешёл в «Локомотив» из «Лилля» в 2018 году. В минувшем сезоне португальский нападающий принял участие в 22 матчах за московский клуб в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

В ближайшем матче встретится с петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Матч состоится сегодня, 6 июля, в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, начало встречи — в 19:00 мск.