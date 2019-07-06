«Милан» предложил за Ловрена € 15 млн, «Ливерпуль» хочет не менее € 25 млн

«Милан» и «Ливерпуль» ведут переговоры о трансфере хорватского защитника мерсисайдцев Деяна Ловрена.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, накануне, 5 июля, представители россонери провели очередную встречу с агентами футболиста. В настоящий момент стороны далеки от договорённости. Предложение «Милана» в размере € 15 млн не устроило «Ливерпуль», английский клуб намерен выручить с продажи Ловрена не менее € 25 млн. Кроме того, россонери не готовы предложить игроку его нынешний оклад (€ 4,5 млн в год).



Ловрен защищает цвета «Ливерпуля» с 2014 года после выступлений в составе загребского «Динамо», «Лиона» и «Саутгемптона». С красными 30-летний защитник стал победителем Лиги чемпионов по итогам минувшего сезона.

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