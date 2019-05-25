Каррагер: «Ливерпулю» нужно продать Ловрена, если поступит хорошее предложение

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер поделился мыслями о ситуации мерсисайдцев с защитниками в преддверии летнего межсезонья.



«Матип находится в потрясающей форме. В определённый момент три месяца назад я думал, что нам нужно купить центрального защитника. Травматичность Ловрена и Гомеса вызывала вопросы, а Жоэль был лишь четвёртым выбором, из-за чего я думал: «Достаточно ли он хорош?» Но сейчас, мне кажется, покупка ещё одного защитника была бы безумием.



Это было бы логично, если бы ушёл Ловрен, но я не знаю, что у него с контрактом. На мой взгляд, он слишком подвержен травмам, так что, если кто-нибудь сделает хорошее предложение и при этом будет возможность приобрести замену, не потратив на это кучу денег, нужно будет продать его», — цитирует Каррагера Goal.com со ссылкой на The Anfield Wrap.

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