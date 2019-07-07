Коломейцев: когда «Зенит» забил второй гол, ситуация стала немного нервной

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев прокомментировал победу «железнодорожников» в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (3:2).
«Все трофеи принципиальны. Суперкубок не исключение. Тем более это была наша четвёртая попытка за последние пять сезонов. Три предыдущие оказались неудачными. Поэтому мне и всей команде очень хотелось прервать эту нехорошую для «Локомотива» серию и порадовать болельщиков очередным трофеем.
Дежавю? Когда «Зенит» сравнял, такого ощущения не было. А вот когда забил второй гол, ситуация стала немного нервной.
За счёт чего перевернули ход встречи во втором тайме? Не знаю. Просто за счёт желания и характера. Отступать было некуда, и ребята — молодцы. А Лёша Миранчук вообще отлично сработал, забив два решающих гола», — приводят слова Коломейцева «Известия».
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