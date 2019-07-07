Арбитр матча Аргентина — Чили объяснил, почему удалил Месси и Меделя

Главный арбитр игры за 3-е место Кубка Америки Аргентина — Чили (2:1) Марио Альберто Диас де Вивар в послематчевом протоколе пояснил решение об удалении аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Использование оскорбительной, ненормативной, унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Сильный удар соперника плечом», — говорится в отчёте арбитра, опубликованном Infobae.
Также де Вивар объяснил и красную карточку полузащитника сборной Сили Гари Меделя.
«Использование оскорбительной, ненормативной, унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. жёсткие удары соперника в грудь и руку, прежде чем его остановили партнёры по команде», — говорится в рапорте.
Напомним, в концовке первого тайма у Месси произошёл конфликт с Меделем. После вылета мяча за лицевую линию между футболистами завязалась перепалка, которая мгновенно переросла в стычку. Главный арбитр матча Марио Альберто Диас де Вивар не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода.
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