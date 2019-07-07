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Лэмпард: Хадсон-Одои может занять центральное место в «Челси»

Лэмпард: Хадсон-Одои может занять центральное место в «Челси»
Футбол / Англия 0

Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнение о нападающем команды Каллуме Хадсон-Одои. Напомним, форвард по-прежнему восстанавливается после травмы ахилла, который получил в апреле.

«Я наблюдал за Каллумом, он обладает фантастическим талантом. Мы все это знаем, поэтому планирую поговорить с ним и объяснить, что хочу видеть его в команде. Знаю, что клуб хочет, чтобы Каллум остался. Он будет главным игроком на поле для нас. Думаю, эта возможность действительно заинтересует его.

Конечно, как и всем, ему необходимо продолжать развиваться, но благодаря таланту он может занять центральное место в „Челси“ и даже в Англии в будущем. Очень хочу работать с ним и развивать его природный талант», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

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