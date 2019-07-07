«Енисей» обыграл «Текстильщик» в матче 1-го тура ФНЛ

Завершился матч 1-го тура ФНЛ сезона-2019/20 между «Текстильщиком» и «Енисеем». Встреча проходила на стадионе Академии «Спартак» имени Ф.Черенкова в Москве. Победу в игре со счётом 1:0 одержала команда из Красноярска.

Единственный гол был забит уже в самом конце матча. На 90+4-й минуте результативный удар нанёс нападающий гостей Артём Делькин.

В минувшем сезоне «Текстильщик» выиграл зону Запад ПФЛ и получил право повыситься в классе. В 24 играх команда из Иваново набрала 55 очков. «Енисей» в минувшем сезоне выступал в Премьер-Лиге. Команда из Красноярска финишировала в высшем дивизионе страны на последнем 16-м месте, напрямую вылетев в ФНЛ. В активе «Енисея» значилось 20 набранных очков в 30 играх.