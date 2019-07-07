«Енисей» обыграл «Текстильщик» в матче 1-го тура ФНЛ
Завершился матч 1-го тура ФНЛ сезона-2019/20 между «Текстильщиком» и «Енисеем». Встреча проходила на стадионе Академии «Спартак» имени Ф.Черенкова в Москве. Победу в игре со счётом 1:0 одержала команда из Красноярска.
Единственный гол был забит уже в самом конце матча. На 90+4-й минуте результативный удар нанёс нападающий гостей Артём Делькин.
В минувшем сезоне «Текстильщик» выиграл зону Запад ПФЛ и получил право повыситься в классе. В 24 играх команда из Иваново набрала 55 очков. «Енисей» в минувшем сезоне выступал в Премьер-Лиге. Команда из Красноярска финишировала в высшем дивизионе страны на последнем 16-м месте, напрямую вылетев в ФНЛ. В активе «Енисея» значилось 20 набранных очков в 30 играх.
ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
07 июля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Текстильщик
Иваново
0 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 – Делькин – 90+5
«Томь» обыграла «Нижний Новгород» в матче 1-го тура ФНЛ
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