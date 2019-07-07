Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Томь» обыграла «Нижний Новгород» в матче 1-го тура ФНЛ

«Томь» обыграла «Нижний Новгород» в матче 1-го тура ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал «Томь». Встреча состоялась на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В начале второго тайма, на 46-й минуте, нападающий «Томи» Максим Житнев открыл счёт в матче. Через 9 минут преимущество томской команды в счёте упрочил защитник Алексей Шумских.

«Томь» набрала 3 очка и заняла 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (0) — на предпоследнем, 19-м месте. По итогам прошлого сезона нижегородская команда заняла 4-е место в таблице ФНЛ и приняла участие в стыковых матчах за право выступить в РПЛ, где уступила «Крыльям Советов» (2:3). «Томь», занявшая 3-е место, также выступала в стыковых матчах и проиграла «Уфе» (1:2).

ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
07 июля 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
Томск
0:1 – Житнев – 46, 0:2 – Шумских – 55
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент