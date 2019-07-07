«Томь» обыграла «Нижний Новгород» в матче 1-го тура ФНЛ

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал «Томь». Встреча состоялась на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



В начале второго тайма, на 46-й минуте, нападающий «Томи» Максим Житнев открыл счёт в матче. Через 9 минут преимущество томской команды в счёте упрочил защитник Алексей Шумских.



«Томь» набрала 3 очка и заняла 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (0) — на предпоследнем, 19-м месте. По итогам прошлого сезона нижегородская команда заняла 4-е место в таблице ФНЛ и приняла участие в стыковых матчах за право выступить в РПЛ, где уступила «Крыльям Советов» (2:3). «Томь», занявшая 3-е место, также выступала в стыковых матчах и проиграла «Уфе» (1:2).