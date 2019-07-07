«Реал» расстанется с Люка Зиданом и Навасом и сделает Лунина вторым вратарём

В следующем сезоне украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин будет вторым вратарём команды, сообщает Marca.

По информации источника, в «Королевском клубе» рассчитывают расстаться с Люка Зиданом и Кейлором Навасом. Первого «сливочные» планируют отдать в аренду в один из клубов Сегунды, а второго продать. Таким образом, основным вратарём «сливочных» в сезоне-2019/20 будет Тибо Куртуа, а роль его дублёра достанется 20-летнему украинцу.

Лунин перешёл в «Реал» минувшим летом из луганской «Зари» за € 8,5 млн. Сезон-2018/19 он провёл в аренде в «Леганесе». Всего за клуб из пригорода столицы Испании украинец сыграл 7 матчей и пропустил 7 мячей. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.