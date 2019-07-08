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В УЕФА рассказали о новом формате чемпионата Европы—2020

В УЕФА рассказали о новом формате чемпионата Европы—2020
Футбол / Евро-2020 0

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций Мартин Каллен рассказал об изменениях в формате проведения чемпионата Европы 2020 года.

«Чтобы избежать проблем с логистикой, все национальные команды будут прикреплены к близлежащим городам Евро-2020. Так, Санкт-Петербург связан с Копенгагеном. Россия проведёт две встречи здесь, а Дания — там. А их соперники будут путешествовать между этими точками. Поэтому сборным не придётся покидать пределы двух стран», — цитирует Каллена «RT на русском».

Чемпионат Европы, который состоится в 2020 году, станет первым в истории, который пройдёт в 12 городах различных стран. На арене в Санкт-Петербурге пройдут три встречи группового этапа и четвертьфинал.

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