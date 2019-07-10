Гончаренко: если будут тяжёлые времена, у ЦСКА есть кому продавать плов, лимонад

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в товарищеском матче с «Рубином» (4:0), а также подвёл итоги встречи с болельщиками.
«В предыдущих матчах мы с такими же сильными соперниками, как сегодня, тестировали оборону, пытались выходить из-под прессинга, прессинговали сами. На этот раз играли в позиционную атаку, что-то получалось, что-то нет. Есть моменты, которые нужно улучшать в защите, в плане физической формы. На это у нас есть 5 дней до начала чемпионата и время уже по ходу первых туров.
Мы многое тестируем, сохранили прошлогодний состав. Но приход Шарлии, возвращение Влашича означают, что опять надо искать новые сочетания. То же самое — с Магнуссоном в позиции левого защитника, Сигурдссон пришёл после отпуска… Если раньше у нас была одна обойма, которая играла долго и сразу начинала показывать свой уровень, то сейчас многие вещи надо улучшать.
Я думаю, что формат встречи с болельщиками всем понравился — и игрокам, и фанатам, особенно тем, кто пришёл в первый раз. Близость команды была в диковинку, в новинку. Приятно, что болельщики тепло отзывались о встрече, и наши ребята, несмотря на усталость, тоже к ней хорошо отнеслись. Если у клуба будут тяжёлые времена, у нас есть кому продавать плов, лимонад (улыбается). Помазун будет продавать пиво, так что мы готовы к любому форс-мажору», — приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.
На встрече с болельщиками Ильзат Ахметов и Такума Нисимура раздавали плов, а Кирилл Набабкин и Георгий Кырнац разливали лимонад.
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