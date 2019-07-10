В академии «Чертаново» состоялись открытые детские сборы

В столичной футбольной академии «Чертаново» завершились две первые смены открытых спортивных сборов для юных футболистов 2007-2012 годов рождения. В течение недели участники сборов тренировались в Москве под руководством штатных тренеров одной из лучших спортивных школ страны по методикам, которые помогли подготовить сегодняшних лидеров юношеских сборных России и футболистов команд Премьер-Лиги.
Основной акцент был сделан на спортивную составляющую: помимо двух ежедневных полуторачасовых занятий на футбольном поле ребята занимались акробатикой, сдавали тесты и посещали теоретические занятия. Впрочем, оставалось время и для развлечений — подвижных и настольных игр, походов в кино и игровой центр, чемпионата по FIFA 19.
Интересно, что сразу четыре участника сборов получили приглашения тренироваться с основными составами команд академии своих возрастов. В заключение ребята получили в подарок от организаторов комплект официальной экипировки и сувениры, а от тренерского штаба — рекомендации и сертификаты.
Третья смена сборов «Чертаново» пройдёт в Москве с 12 по 18 августа, а четвёртая — с 26 октября по 1 ноября 2019 года. Принять в них участие могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Для футболистов предусмотрено двухразовое питание, а для иногородних — проживание в интернате академии или в отеле.
Подробности участия доступны на официальном сайте футбольных сборов академии «Чертаново».
- 10 июля 2019
-
15:03
-
14:36
-
14:34
-
14:21
-
14:08
-
14:07
-
13:40
-
13:24
-
13:17
-
13:06
-
13:01
-
12:41
-
12:37
-
12:34
-
12:24
-
12:22
-
12:11
-
11:53
-
11:47
-
11:36
-
11:29
-
11:17
-
10:52
-
10:45
-
10:29
-
10:27
-
10:07
-
10:02
-
09:47
-
09:46
-
09:30
-
09:27
-
09:10
-
08:54
-
08:46