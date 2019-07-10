В академии «Чертаново» состоялись открытые детские сборы

В столичной футбольной академии «Чертаново» завершились две первые смены открытых спортивных сборов для юных футболистов 2007-2012 годов рождения. В течение недели участники сборов тренировались в Москве под руководством штатных тренеров одной из лучших спортивных школ страны по методикам, которые помогли подготовить сегодняшних лидеров юношеских сборных России и футболистов команд Премьер-Лиги.



Основной акцент был сделан на спортивную составляющую: помимо двух ежедневных полуторачасовых занятий на футбольном поле ребята занимались акробатикой, сдавали тесты и посещали теоретические занятия. Впрочем, оставалось время и для развлечений — подвижных и настольных игр, походов в кино и игровой центр, чемпионата по FIFA 19.



Интересно, что сразу четыре участника сборов получили приглашения тренироваться с основными составами команд академии своих возрастов. В заключение ребята получили в подарок от организаторов комплект официальной экипировки и сувениры, а от тренерского штаба — рекомендации и сертификаты.



Третья смена сборов «Чертаново» пройдёт в Москве с 12 по 18 августа, а четвёртая — с 26 октября по 1 ноября 2019 года. Принять в них участие могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Для футболистов предусмотрено двухразовое питание, а для иногородних — проживание в интернате академии или в отеле.



Подробности участия доступны на официальном сайте футбольных сборов академии «Чертаново».