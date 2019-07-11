Де Лаурентис: Хамес хочет в «Наполи», но «Реал» мешает

Руководитель «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уверен, что хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес, выступавший в минувшем сезоне за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды, желает перейти в стан неаполитанцев. Также президент «Наполи» сравнил 27-летнего колумбийца с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.



«Хамес – игрок, который после Криштиану Роналду и Лео Месси является наиболее дружественным к СМИ. Карло Анчелотти действительно любит его. Камнем преткновения является „Реал“, который, на наш взгляд, преувеличил ожидания. Но сам Хамес хочет присоединиться к „Наполи“, – приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Последние два сезона 27-летний Хамес провёл в мюнхенской «Баварии». Действующие чемпионы Германии заплатили «Реалу» € 13 млн, но отказались от возможности выкупа игрока за € 42 млн. Таким образом, в данный момент Родригесу придётся вернуться в расположение «Реала», с которым у него действует контракт до лета 2021 года.