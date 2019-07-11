Д. Комбаров: у Карреры заболело колено, и он перестал нас тренировать

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за «Крылья Советов», поделился воспоминаниями о работе с экс-главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
«Каррера первые полгода чемпионского сезона был вообще идеален. Подходил к нам, советовался, спрашивал, как лучше сделать. А потом ситуация поменялась. У него заболело колено, и он перестал нас тренировать.
Он это так объяснил. Всё кардинально изменилось. Идёт тренировка, а Массимо весь в телефоне и постоянно кому-то звонит. Мы решили командой собраться и подойти к тренеру. Спрашиваем, может, это мы что-то не то сделали? Что происходит? Он ответил, что у него просто болит колено», — приводит слова Комбарова «Р-Спорт».
Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет завоевали титул чемпионов России, а также стали обладателями Суперкубка страны. В настоящий момент итальянский специалист пребывает без клуба.
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