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Д. Комбаров: у Карреры заболело колено, и он перестал нас тренировать

Д. Комбаров: у Карреры заболело колено, и он перестал нас тренировать
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за «Крылья Советов», поделился воспоминаниями о работе с экс-главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

«Каррера первые полгода чемпионского сезона был вообще идеален. Подходил к нам, советовался, спрашивал, как лучше сделать. А потом ситуация поменялась. У него заболело колено, и он перестал нас тренировать.

Он это так объяснил. Всё кардинально изменилось. Идёт тренировка, а Массимо весь в телефоне и постоянно кому-то звонит. Мы решили командой собраться и подойти к тренеру. Спрашиваем, может, это мы что-то не то сделали? Что происходит? Он ответил, что у него просто болит колено», — приводит слова Комбарова «Р-Спорт».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет завоевали титул чемпионов России, а также стали обладателями Суперкубка страны. В настоящий момент итальянский специалист пребывает без клуба.

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Вторая часть интервью с владельцем «Спартака» — о том, как принимались непопулярные решения и почему Олег Кононов остался главным тренером.
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