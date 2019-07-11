«Ростов» объявил о подписании контракта с воспитанником «Спартака»

19-летний нападающий Данила Прошляков подписал контракт с «Ростовом» на четыре года.
Данила — воспитанник «Спартака», игрок сборной России U19. Принял участие в элитном раунде Евро-2019 среди игроков не старше 19 лет. Выступал за «Спартак-2», а также в юношеской Лиге чемпионов УЕФА. В составе молодёжной команды красно-белых в прошлом сезоне сыграл в 22 встречах и забил 18 голов. Отметим, что агентом Прошлякова является Марко Трабукки.
«Мы приветствуем Данилу и желаем ему результативной игры в составе нашей команды!» — говорится на официальном сайте донской команды.
В минувшем сезоне «Ростов» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В новом сезоне ростовский клуб стартует домашним матчем с «Оренбургом». Встреча состоится 13 июля.
- 11 июля 2019
-
12:17
-
12:13
-
11:49
-
11:43
-
11:33
-
11:24
-
11:13
-
11:01
-
10:55
-
10:41
-
10:33
-
10:24
-
10:02
-
10:00
-
09:53
-
09:44
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
09:20
-
09:15Смолов: паненка – больная тема Эксклюзив
-
09:11
-
09:00
-
08:46
-
08:25
-
07:49
-
07:26
-
06:53
-
06:28
-
06:10
-
05:53
-
04:33
-
04:16
-
03:34