«Ростов» объявил о подписании контракта с воспитанником «Спартака»

19-летний нападающий Данила Прошляков подписал контракт с «Ростовом» на четыре года.



Данила — воспитанник «Спартака», игрок сборной России U19. Принял участие в элитном раунде Евро-2019 среди игроков не старше 19 лет. Выступал за «Спартак-2», а также в юношеской Лиге чемпионов УЕФА. В составе молодёжной команды красно-белых в прошлом сезоне сыграл в 22 встречах и забил 18 голов. Отметим, что агентом Прошлякова является Марко Трабукки.



«Мы приветствуем Данилу и желаем ему результативной игры в составе нашей команды!» — говорится на официальном сайте донской команды.

В минувшем сезоне «Ростов» финишировал на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В новом сезоне ростовский клуб стартует домашним матчем с «Оренбургом». Встреча состоится 13 июля.