«Зенит» заинтересован в форварде «Спартака» Прошлякове

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Спартака» Данила Прошляков интересен «Зениту». Петербургский клуб хотел подписать контракт с форвардом красно-белых ещё зимой вместе с его партнёром по команде Никитой Судариковым, однако тогда трансфер не удалось осуществить.

В настоящее время ситуация осложняется тем, что Прошляков не хочет играть в «Зените-2», а гарантий для игры в основном составе «Зенита» сине-бело-голубые не могут ему предоставить. К тому же ситуацию усложняет тот факт, что агентом Прошлякова является Марко Трабукки. При этом также вероятен вариант, при котором «Зенит» подпишет контракт с игроком «Спартака» и отдаст его в аренду.

В прошлом сезоне 19-летний игрок провёл в молодёжном первенстве провёл 22 матча, в которых забил 19 голов.