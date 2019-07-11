У жены Найнгголана обнаружили рак, она пройдёт курс химиотерапии
Клаудия Найнгголан, супруга полузащитника «Интера» Раджи Найнгголана, в своём «инстаграме» рассказала о тяжёлом заболевании, которое у неё обнаружили врачи.
«Уже месяц я просыпаюсь с надеждой, что это просто плохой сон. Я надеялась, что этот день наступит как можно позднее, но всё оказалось иначе. Время пролетело быстро, а с ним – и моя радость. С сегодняшнего дня я вступаю на новую тропу в своей жизни. Химиотерапия. И кто бы когда-либо мог сказать, что Клуадия будет бояться нового дня. После моря слёз пришло время пойти и начать бороться с этим уродливым монстром.
Я от всего сердца благодарю свою семью и друзей, которые помогали мне отдыхать весь этот месяц и заряжали меня силами», — написала жена футболиста.
Гендиректор «Интера» сообщил, что Икарди и Найнгголан выставлены на трансфер
- 11 июля 2019
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