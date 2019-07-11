Дума ввела штрафы до 1,5 млн рублей за продажу поддельных билетов на Евро-2020

Депутаты Госдумы в четверг, 11 июля, приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об усилении ответственности за продажу поддельных билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года или документов, дающих право на их получение.



Таким образом, штрафы составят от 50 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц и без образования юридического лица — от 150 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 до 1,5 млн рублей.



Инициатором поправок в административный кодекс выступил кабинет министров. Такие же меры действовали в России при проведении чемпионата мира по футболу в прошлом году.



Чемпионат Европы в 2020 году пройдёт в 12 городах разных стран. Четыре матча турнира состоятся в Санкт-Петербурге.