Голкипер сборной Чили — Месси: теперь твоя очередь проигрывать и молчать

Голкипер сборной Чили Джонни Эррера отреагировал на критику капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси в адрес работы судей на Кубке Америки.

«У Аргентины есть два чемпиона мира: один по диктатуре, а другой с голом, забитым рукой. Месси, теперь твоя очередь проигрывать и молчать. Аргентина готовилась к чемпионату мира-2018, Месси был дисквалифицирован на четыре игры после того, как в игре с Чили оскорбил судью. Мы все находились там. Но потом его наказание сократили и он получил только одну игру дисквалификации. Всё закончилось тем, что он отыграл очень хорошо против Эквадора. О чём Месси сейчас вообще говорит?» — приводит слова Эрреры El Mundo Deportivo со ссылкой на популярную чилийскую телепередачу Todos Somos Técnicos.

Напомним, хет-трик Месси в последнем туре отборочного турнира ЧМ-2018 в ворота Эквадора вывел сборную Аргентины в финальную часть турнира. Эта победа бело-голубых не позволила Чили выйти на чемпионат мира.