Индиец Четри сместил Месси со 2-го места в списке лучших бомбардиров сборных

Индийский нападающий Сунил Четри забил два мяча за сборную своей страны в матче 1-го тура Межконтинентального кубка—2019 с Таджикистаном (2:4).

Это позволило Четри обогнать лидера Аргентины Лионеля Месси и занять второе место по голам за национальную команду среди действующих игроков. В активе 34-летнего индийца 70 мячей в 109 встречах, у Месси 68 голов в 136 матчах.

Лидером является форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил 88 мячей в 158 играх на международном уровне.

Лионель помог Аргентине занять третье место в завершившемся Кубке Америки. 32-летний нападающий отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 6 встречах. Победителем турнира стала Бразилия, обыгравшая в финале Перу (3:1).