Кононов — о 10-м номере Бакаева: он должен определять игру команды

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал выбор полузащитником команды Зелимханом Бакаевым 10-го игрового номера.

«Зелимхана я знаю, ну, можно сказать, давно. Если так говорить, то я знаю его с прошлого года, когда взял его, когда ещё тренировал „Арсенал“ тульский. Почему я сказал, что знаю его давно, потому что обращал на него внимание, когда он играл ещё за сборную молодёжную, выходил некоторые игры в „Спартаке“. То есть он уже в моём понимании был тот игрок, который может прогрессировать, который имеет свой почерк игровой.

Конечно, мне приятно, что он прогрессирует, что он замечательный сезон провёл в «Арсенале». Конечно, сейчас очень важно, что он не останавливается на достигнутом. Постоянно разговаривая с ним, я ощущаю от него большое стремление к прогрессу. Он поставил определённые задачи, цель, и он идёт к ней. Наша задача совместная — сделать так, чтобы я как тренер давал возможность ему прогрессировать, а он как игрок должен выполнять все те требования, которые есть у нас в игре. Поэтому здесь всё зависит, конечно же, в первую очередь от него.

Но очень важно, чтобы он понимал, что тот номер, который он взял, откладывает как минимум определённую ответственность и на командное взаимодействие. Мы знаем, что он хорошо играет индивидуально, но 10-й номер также должен играть и на команду. Подыгрывать — этого мало, он должен определять игру команды.

Когда он обратился ко мне с просьбой, могу ли я взять десятку, мы с ним поговорили именно о том, что я только что сказал. Он сказал о том, что готов выполнять все требования. Поэтому мне самому интересно, как он будет играть и проводить все те требования, что нужно для команды", — сказал Кононов в видеоинтервью, размещённом на канале «Спартака» в YouTube.