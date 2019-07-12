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ФИФА ужесточила наказание за проявление расизма

ФИФА ужесточила наказание за проявление расизма
Футбол / Прочие турниры 0

ФИФА произвела изменения в дисциплинарном кодексе, касающиеся наказания за проявление расизма и других видов дискриминации.

Как сообщает Yahoo Sports, согласно новым правилам, которые вступят в силу уже начиная со следующей недели, минимальный срок дисквалификации за подобное нарушение будет увеличен до 10 матчей. В свою очередь ассоциации и клубы в случае первого инцидента подобного характера будут наказываться одним матчем с ограниченным количеством зрителей и штрафом не менее $ 20 тыс. Также существует вероятность, что жертвы расистских нападков будут приглашаться на заседания соответствующих органов, чтобы сделать устное или письменное заявление.

«Изменив правила, касающиеся таких тем, как расизм и дискриминация, ФИФА выходит на передовую линию в борьбе с этой ужасающей атакой на основные человеческие права», — говорится в заявлении организации.

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