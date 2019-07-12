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«Краснодар» может приобрести Зайца

«Краснодар» может приобрести Зайца
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в России. Как сообщает Superhaber, в услугах футболиста заинтересован «Краснодар».

Отмечается, что трансфер хавбека может стоить российскому клубу € 8 млн. В случае если агент 25-летнего футболиста сможет договориться с представителями «горожан» об условиях личного контракта, то сделка может осуществиться уже на следующей неделе.

Ранее в СМИ сообщалось, что словенский игрок уже отказался от предложения киевского «Динамо». В прошлом сезоне Зайц сыграл за турецкий клуб 31 матч, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Футболист также выступал за «Эмполи» и словенские клубы «Олимпию», «НК Целе» и «АСК Браво».

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