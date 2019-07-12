«Генк» объявил о переходе Я. Хаджи, которым интересовался «Спартак»

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи перешёл в «Генк», сообщается на официальном сайте бельгийского клуба.

Сумма трансфера составила € 8 млн. Футболист подписал с «Генком» контракт до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что на Яниса также претендовал московский «Спартак», который предлагал за футболиста € 12 млн.

20-летний Янис Хаджи является сыном легендарного румынского футболиста Георге Хаджи. Янис — воспитанник академии отца. За «Вииторул» он выступал с 2014 по 2016 год, а также с 2018 года. Хавбек провёл за клуб 92 матча во всех турнирах, в которых стал автором 24 забитых мячей и отдал 14 результативных передач. Также Хаджи выступал за «Фиорентину». За сборную Румынии Янис сыграл пять матчей.