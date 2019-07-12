«Витесс» Слуцкого проиграл польскому клубу в контрольном матче

Голландский «Витесс» в контрольном матче проиграл польской «Погони» со счётом 1:2.

Счёт на восьмой минуте открыл форвард голландского клуба Тим Матавж, но поляки сумели отыграться в середине тайма. Во второй половине матча «Погонь» забила победный гол.

«Погонь» (Польша) — «Витесс» (Нидерланды) — 2:1 (1:1)

Голы: Букса, 30, Франчак, 75 — Матавж, 8.

В минувшем сезоне «Витесс» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.

В новом сезоне «Витесс» стартует в чемпионате Нидерландов домашним матчем с «Аяксом». Встреча состоится 3 августа в Арнеме на стадионе «Гелредом».

Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.