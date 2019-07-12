«Витесс» Слуцкого проиграл польскому клубу в контрольном матче
Голландский «Витесс» в контрольном матче проиграл польской «Погони» со счётом 1:2.
Счёт на восьмой минуте открыл форвард голландского клуба Тим Матавж, но поляки сумели отыграться в середине тайма. Во второй половине матча «Погонь» забила победный гол.
«Погонь» (Польша) — «Витесс» (Нидерланды) — 2:1 (1:1)
Голы: Букса, 30, Франчак, 75 — Матавж, 8.
В минувшем сезоне «Витесс» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.
В новом сезоне «Витесс» стартует в чемпионате Нидерландов домашним матчем с «Аяксом». Встреча состоится 3 августа в Арнеме на стадионе «Гелредом».
Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.
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