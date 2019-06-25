Форвард «Витесса»: никому не нравятся большие нагрузки в тренировках Слуцкого
Нападающий «Витесса» Томас Бёйтинк рассказал о том, как команда готовится к новому сезону под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.
«Во время подготовки к прошлому сезону стало понятно, что Слуцкий не любит „девочек“ — тех, кто тренируется недостаточно усердно. Конечно, мне не нравятся большие нагрузки. Не думаю, что кому-то в команде они нравятся. Но они делают нас сильнее, это идёт нам на пользу», — приводит слова Бёйтинка Soccernews.nl со ссылкой на Fox Sports.
В минувшем сезоне «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого финишировал на пятом месте в Эредивизии, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы. В Кубке Нидерландов клуб дошёл до четвертьфинала.
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