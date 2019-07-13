«Самолёт» Григалавы и перф «Динамо» с подзорной трубой. Лучшие фото из Тулы
12 июля в Туле на стадионе «Арсенал» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу, отправивший мяч в ворота соперника на 16-й минуте. В конце игры счёт сравнял защитник «Арсенала» Гиа Григалава, отличившийся после передачи хавбека Игоря Горбатенко.
Этот матч стал первым в Премьер-Лиге в сезоне-2019/20. Сегодня, 13 июля, пройдут три встречи: «Урал» — «Уфа», «Спартак» — «Сочи» и «Ростов» — «Оренбург». Остальные игры 1-го тура состоятся 14 и 15 июля.
Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрий Голубовича.
- 13 июля 2019
-
09:50
-
09:48
-
09:36
-
09:32
-
09:20
-
09:17
-
07:23
-
07:13
-
05:42
-
04:56
-
03:55
-
03:43
-
03:00
-
02:39
-
02:22
-
02:06
-
01:50
-
01:30
-
01:09
-
00:46
-
00:44
-
00:40
-
00:27
-
00:25
-
00:10
-
00:08
- 12 июля 2019
-
23:56
-
23:29
-
23:29
-
23:16
-
23:09
-
23:06
-
23:05
-
22:37
-
22:34
Партнерский контент