Конте запретил Икарди и Найнгголану присутствовать на занятиях по тактике

Полузащитник Раджа Найнгголан и нападающий Мауро Икарди, выставленные миланским «Интером» на трансфер, не допускаются до тактических занятий нового главного тренера Антонио Конте на сборе в Швейцарии, говорится в сообщении Tuttosport.
Итальянский специалист не против участия футболистов в тренировочном процессе, связанном с физическими упражнениями. Однако во время занятий, направленных на построение тактики, игроков выводят из общей группы.
«Интер» может столкнуться с санкциями, не допуская к тренировкам игроков с действующим соглашением. Чтобы не нарушать контрактные обязательства, миланцы наняли для Икарди и Найнгголана личного специалиста, который будет проводить тренировки в индивидуальном порядке. Им оказался бывший тренер молодёжной команды Даниэле Бернаццани.
- 13 июля 2019
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