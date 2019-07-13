Конте запретил Икарди и Найнгголану присутствовать на занятиях по тактике

Полузащитник Раджа Найнгголан и нападающий Мауро Икарди, выставленные миланским «Интером» на трансфер, не допускаются до тактических занятий нового главного тренера Антонио Конте на сборе в Швейцарии, говорится в сообщении Tuttosport.



Итальянский специалист не против участия футболистов в тренировочном процессе, связанном с физическими упражнениями. Однако во время занятий, направленных на построение тактики, игроков выводят из общей группы.



«Интер» может столкнуться с санкциями, не допуская к тренировкам игроков с действующим соглашением. Чтобы не нарушать контрактные обязательства, миланцы наняли для Икарди и Найнгголана личного специалиста, который будет проводить тренировки в индивидуальном порядке. Им оказался бывший тренер молодёжной команды Даниэле Бернаццани.

Гендиректор «Интера» сообщил, что Икарди и Найнгголан выставлены на трансфер