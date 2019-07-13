«Спартак» — «Сочи»: стали известны стартовые составы команд

Тренерские штабы московского «Спартака» и «Сочи» определились с составами на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Джано, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Фернандо, Адриано.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Ташаев, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Ханни, Мелкадзе, Понсе.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев.

Запасные: Фролов, Кудряшов, Почивалин, Шакуро, Лагатор, Обухов, Карапетян.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится сегодня, 13 июля, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Сочи» финишировал вторым в ФНЛ.