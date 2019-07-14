20-летний хавбек «Ромы» Дзаньоло согласился на переход в «Тоттенхэм» за € 50 млн

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло может в скором времени покинуть «Рому» и подписать контракт с «Тоттенхэм Хотспур». По информации итальянского журналиста Альфредо Педуллы, 20-летний хавбек дал согласие на переход.



Лондонцы рассматривали Дзаньоло в качестве возможной замены Кристиану Эриксену, которым активно интересовался мадридский «Реал». Однако теперь «Тоттенхэм» хочет подписать молодого итальянца вне зависимости от того, останется ли в клубе датский полузащитник. По информации Педуллы, сумма трансфера составит € 50 млн.



Дзаньоло перебрался в «Рому» год назад из «Интера», который включил его в сделку по переходу бельгийского полузащитника Раджи Найнгголана. Итальянский хавбек провёл 27 матчей в минувшем сезоне Серии А, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Рома» не может договориться с Дзаньоло о продлении контракта