«Рома» не может договориться с Дзаньоло о продлении контракта

«Рома» хочет продлить контракт с полузащитником Николо Дзаньоло, но стороны пока далеки от соглашения, утверждает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, футболист хочет получать € 2 млн в год и ещё € 500 тыс. в виде бонусов. «Рома» предлагает € 1,3 млн в год, который с бонусами может достигнуть € 2 млн. За ходом переговоров между «Ромой» и Дзаньоло внимательно следит «Ювентус», который интересуется игроком.

Дзаньоло перешёл в «Рому» из «Интера» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В минувшем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.