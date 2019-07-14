Рахимов объяснил отсутствие Глушакова в заявке на игру с «Краснодаром»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, почему новичок команды Денис Глушаков не попал в заявку на дебютную игру сезона в Российской Премьер-Лиге с «Краснодаром».

«У Дениса Глушакова небольшая травма, которую он получил на тренировке. Надеюсь, он восстановится и сможет помочь нам уже в следующем туре», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Фото доступно в «твиттере» «Ахмата».

Матч «Ахмата» с «Краснодаром» состоится в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 21:30 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят москвичи Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев. Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).

В минувшем сезоне «Ахмат», набрав 42 очка в 30 матчах, занял 8-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги.