Рахимов объяснил отсутствие Глушакова в заявке на игру с «Краснодаром»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, почему новичок команды Денис Глушаков не попал в заявку на дебютную игру сезона в Российской Премьер-Лиге с «Краснодаром».
«У Дениса Глушакова небольшая травма, которую он получил на тренировке. Надеюсь, он восстановится и сможет помочь нам уже в следующем туре», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Фото доступно в «твиттере» «Ахмата».
Матч «Ахмата» с «Краснодаром» состоится в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 21:30 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят москвичи Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев. Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).
В минувшем сезоне «Ахмат», набрав 42 очка в 30 матчах, занял 8-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги.
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