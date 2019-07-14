«Ахмат» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

«Ахмат» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Ахмат": Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл Сильва, Харин, Мбенг.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Камболов, Стоцкий, Олссон, Намли, де Вильена, Ари, Вандерсон.

Матч состоится в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 21:30 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят москвичи Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев. Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).

В минувшем сезоне «Ахмат», набрав 42 очка в 30 матчах, занял 8-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Краснодар», записав в актив 56 очков в 30 встречах, стал третьим.