Веденеев: в прошлом сезоне «Зенит» играл на драйве, сейчас — трудовые будни

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу петербургского клуба в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).

«Я думаю, что сразу после чемпионского сезона любая команда не может сразу ловить такой же кураж, который вёл её к золоту. Новые игроки, особенно пришедшие зимой в «Зенит», тогда стремились доказать свою нужность, каждый матч был для них как финальный. И команда играла на драйве. А сейчас — трудовые будни. И эмоционального подъёма ждать не приходится. Нужны новые вливания в команду, новые игроки. И ещё очень важно, что в средней линии не было Барриоса — в начале матча. Некому было отбирать на ранней стадии атак соперника, плюс он ещё и начинал атаки.

Второй ключ к пониманию ситуации — Дриусси играл не на своей позиции. Да ещё появился Ерохин, который практически полгода отсутствовал. Из четверых проверенных хавов на своём месте только один Оздоев — это тоже очень важный момент. Команда проводит первый матч, надо заново налаживать связи, всё снова выстраивать в средней линии. А в следующей игре всё, возможно, будет уже опять по-другому.

Лунёв? Вратарь наш свою концентрацию утратил. Повторяется ситуация с Лодыгиным: вроде бы провёл отличный первый сезон — без единой даже микроошибки, был собран, сконцентрирован. А потом эта концентрация ушла. Непонятно, на что отвлекается Андрей, — только он сам может себе ответить на этот вопрос да Михаил Бирюков, тренер вратарей, ему в этом поможет разобраться», — приводит слова Веденеева «Спорт уик-энд».