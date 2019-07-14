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Семак: скользкий счёт отложил отпечаток на матч с «Тамбовом»

Семак: скользкий счёт отложил отпечаток на матч с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0).

«Сложная игра, в первом тайме недостаточно остро атаковали. Во втором — быстро забили два мяча, но в середине пропустили. Скользкий счёт отложил отпечаток на игру. В остальном пытаемся давать игровую практику тем, кто её ещё недостаточно набрал, тому же Барриосу.

Мне понравилось, как Жирков и Дуглас взаимодействовали, оба находятся в хорошей форме. Что касается Дриусси, то по первому тайму сложно сказать, он хорошо смещался к центру поля, но не от него одного зависит острота в атаке. Во втором тайме чуть-чуть изменили построение игроков.

Ерохин набирает форму. Сейчас она неидеальная. Ему нужно играть и как можно больше. Надо отметить, что в прошлом сезоне он сделал очень многое для команды. Продолжает это делать и в нынешнем», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

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