Семак: скользкий счёт отложил отпечаток на матч с «Тамбовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0).

«Сложная игра, в первом тайме недостаточно остро атаковали. Во втором — быстро забили два мяча, но в середине пропустили. Скользкий счёт отложил отпечаток на игру. В остальном пытаемся давать игровую практику тем, кто её ещё недостаточно набрал, тому же Барриосу.



Мне понравилось, как Жирков и Дуглас взаимодействовали, оба находятся в хорошей форме. Что касается Дриусси, то по первому тайму сложно сказать, он хорошо смещался к центру поля, но не от него одного зависит острота в атаке. Во втором тайме чуть-чуть изменили построение игроков.



Ерохин набирает форму. Сейчас она неидеальная. Ему нужно играть и как можно больше. Надо отметить, что в прошлом сезоне он сделал очень многое для команды. Продолжает это делать и в нынешнем», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.