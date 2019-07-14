Семак: скользкий счёт отложил отпечаток на матч с «Тамбовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0).
«Сложная игра, в первом тайме недостаточно остро атаковали. Во втором — быстро забили два мяча, но в середине пропустили. Скользкий счёт отложил отпечаток на игру. В остальном пытаемся давать игровую практику тем, кто её ещё недостаточно набрал, тому же Барриосу.
Мне понравилось, как Жирков и Дуглас взаимодействовали, оба находятся в хорошей форме. Что касается Дриусси, то по первому тайму сложно сказать, он хорошо смещался к центру поля, но не от него одного зависит острота в атаке. Во втором тайме чуть-чуть изменили построение игроков.
Ерохин набирает форму. Сейчас она неидеальная. Ему нужно играть и как можно больше. Надо отметить, что в прошлом сезоне он сделал очень многое для команды. Продолжает это делать и в нынешнем», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.
- 14 июля 2019
-
23:54
-
23:41
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:10
-
23:02
-
22:49
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:16
-
22:12
-
22:04
-
22:00
-
21:52
-
21:44
-
21:41
-
21:36
-
21:22
-
21:17
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:24
-
20:22
-
20:12
-
20:05
-
20:00
-
19:45
-
19:35
-
19:26
-
19:22
-
19:13
-
19:05