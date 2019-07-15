Защитник «Рубина» рассказал, как изменилась игра команды после ухода Бердыева

Защитник «Рубина» Филип Уремович высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1), а также рассказал об отличиях между тренерскими методами Курбана Бердыева и Романа Шаронова.
«Доволен ли сегодняшним результатом? Как сказать. Игра была хорошей с обеих сторон. «Локомотив» имел свои возможности забить, мы — свои. Сегодня наиболее честный результат. Мы достойно начали чемпионат и, надеюсь, продолжим в том же духе в следующем матче.
Если бы «Локомотив» забил с пенальти, не знаю, как бы закончился этот матч. Но мы играли сегодня лучше, чем в прошлый раз, когда проиграли — 0:4. Мы хорошо контролировали мяч, атаковали. Хотелось бы действовать даже лучше.
Что касается тренерских различий между Бердыевым и Шароновым, может, это разные системы. Предыдущий тренер играл в три центральных защитника, сейчас мы играем в защите вчетвером. Мы стали более атакующими. При Бердыеве у нас были хорошие системы, но они не сработали, когда мы играли тут в прошлый раз. Сегодня получилось намного лучше», — передаёт слова Уремовича корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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