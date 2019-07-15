Тренер «Рубина» Докампо: считаю, что пенальти не было, Денисов имел преимущество

Испанский тренер «Рубина» Эдуардо Докампо оценил выступление команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1), который состоялся сегодня, 15 июля, в Москве.
«Понимали, что «Локомотив» владел инициативой, были у нас проблемы. Но мы сумели сохранить настрой и отыграться. Считаю, пенальти не было. Денисов имел преимущество в этой ситуации. Но для команды было хорошо, что соперник не забил.
Хвича был физически не готов для 90 минут, но вышел он на замену действительно очень хорошо. У Подберёзкина нет тяжелой травмы, только сильная усталость. После нашего гола наши игроки действительно падали на поле, но команда соперника играла очень хорошо. Против Миранчука было тяжело играть. У нас есть эта психологическая проблема, когда не удаётся добиться нужного результата. Мы пытаемся её решить», — передаёт слова Докампо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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