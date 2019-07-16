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«Анжи» не сумел обыграть «Спартак-Нальчик» в стартовом матче ПФЛ

«Анжи» не сумел обыграть «Спартак-Нальчик» в стартовом матче ПФЛ
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

В матче 1-го тура Профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг» «Спартак-Нальчик» и «Анжи» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Нальчике на стадионе «Спартак».

Счёт был открыт на 51-й минуте. Автором гола стал Джамбулат Абдулкадыров. Хозяева сумели уйти от поражения на 93-й минуте.

Во 2-м туре «Спартак-Нальчик» сыграет на своём поле с владикавказской «Аланией». «Анжи» предстоит домашняя встреча с черкесским «Интером». Оба матча состоятся 24 июля.

В минувшем сезоне «Анжи» выступал в Российской Премьер-Лиге и занял предпоследнее, 15-е место. Из-за финансовых проблем клуб отказался от выступлений в Футбольной национальной лиге и заявился в ПФЛ. При этом «Анжи» расстался с главным тренером и многими футболистами.

ПФЛ - Юг. 1-й тур
16 июля 2019, вторник. 17:30 МСК
Спартак-Нальчик
Нальчик
1 : 1
Анжи
Махачкала
0:1 – – 51, 1:1 – – 90+2
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