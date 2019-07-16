«Анжи» не сумел обыграть «Спартак-Нальчик» в стартовом матче ПФЛ

В матче 1-го тура Профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг» «Спартак-Нальчик» и «Анжи» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Нальчике на стадионе «Спартак».

Счёт был открыт на 51-й минуте. Автором гола стал Джамбулат Абдулкадыров. Хозяева сумели уйти от поражения на 93-й минуте.

Во 2-м туре «Спартак-Нальчик» сыграет на своём поле с владикавказской «Аланией». «Анжи» предстоит домашняя встреча с черкесским «Интером». Оба матча состоятся 24 июля.

В минувшем сезоне «Анжи» выступал в Российской Премьер-Лиге и занял предпоследнее, 15-е место. Из-за финансовых проблем клуб отказался от выступлений в Футбольной национальной лиге и заявился в ПФЛ. При этом «Анжи» расстался с главным тренером и многими футболистами.