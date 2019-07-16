«Анжи» не сумел обыграть «Спартак-Нальчик» в стартовом матче ПФЛ
В матче 1-го тура Профессиональной футбольной лиги в зоне «Юг» «Спартак-Нальчик» и «Анжи» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Нальчике на стадионе «Спартак».
Счёт был открыт на 51-й минуте. Автором гола стал Джамбулат Абдулкадыров. Хозяева сумели уйти от поражения на 93-й минуте.
Во 2-м туре «Спартак-Нальчик» сыграет на своём поле с владикавказской «Аланией». «Анжи» предстоит домашняя встреча с черкесским «Интером». Оба матча состоятся 24 июля.
В минувшем сезоне «Анжи» выступал в Российской Премьер-Лиге и занял предпоследнее, 15-е место. Из-за финансовых проблем клуб отказался от выступлений в Футбольной национальной лиге и заявился в ПФЛ. При этом «Анжи» расстался с главным тренером и многими футболистами.
- 16 июля 2019
-
21:29
-
21:16
-
21:04
-
21:04
-
21:00
-
20:44
-
20:34
-
20:31
-
20:28
-
20:28
-
20:12
-
20:04
-
20:01
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:15
-
19:11
-
19:02
-
18:54
-
18:52
-
18:41
-
18:30
-
18:21
-
18:18
-
17:52
-
17:47
-
17:32
-
17:31
-
17:22
-
17:08
-
16:59
-
16:45
-
16:40
-
16:27
Партнерский контент