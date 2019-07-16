Сын Лилиана Тюрама близок к переходу в «Боруссию» М

Маркус Тюрам, сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, в ближайшее время может стать игроком менхенгладбахской «Боруссии». Об этом сообщает Kicker.



В настоящее время 21-летний нападающий является футболистом «Генгама», который по итогам сезона-2018/19 покинул высший французский дивизион. Тюрам в 38 матчах на клубном уровне отметился 13 забитыми мячами и одной результативной передачей.



Как сообщает немецкое издание, сумма трансфера составил € 10–12 млн.



«Надеюсь, мы находимся уже на завершающей стадии переговоров», — заявил спортивный директор «Боруссии» Марк Эберль.

Напомним, 47-летний Лилиан Тюрам является чемпионом мира 1998 года. В 2006 году Тюрам в составе сборной Франции проиграл в финале чемпионата мира команде Италии.