Сын Лилиана Тюрама близок к переходу в «Боруссию» М
Маркус Тюрам, сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, в ближайшее время может стать игроком менхенгладбахской «Боруссии». Об этом сообщает Kicker.
В настоящее время 21-летний нападающий является футболистом «Генгама», который по итогам сезона-2018/19 покинул высший французский дивизион. Тюрам в 38 матчах на клубном уровне отметился 13 забитыми мячами и одной результативной передачей.
Как сообщает немецкое издание, сумма трансфера составил € 10–12 млн.
«Надеюсь, мы находимся уже на завершающей стадии переговоров», — заявил спортивный директор «Боруссии» Марк Эберль.
Напомним, 47-летний Лилиан Тюрам является чемпионом мира 1998 года. В 2006 году Тюрам в составе сборной Франции проиграл в финале чемпионата мира команде Италии.
- 16 июля 2019
-
23:12
-
23:05
-
22:51Фернандо может перейти в «Дженоа» Эксклюзив
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:26
-
22:16
-
21:47
-
21:46
-
21:29
-
21:16
-
21:04
-
21:04
-
21:00
-
20:44
-
20:34
-
20:31
-
20:28
-
20:28
-
20:12
-
20:04
-
20:01
-
19:43
-
19:42
-
19:38
-
19:15
-
19:11
-
19:02
-
18:54
-
18:52
-
18:41
-
18:30
-
18:21
-
18:18
Партнерский контент