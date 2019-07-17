Коноплянка не поехал на тренировочный сбор с «Шальке»

Игрок немецкого «Шальке» Евгений Коноплянка не поехал на тренировочный сбор с командой, сообщает издание Ruhr24.

Клуб из Гельзенкирхена вчера отправился на предсезонные сборы без футболиста сборной Украины, который уже неделю тренируется сам по себе. Несмотря на присутствие на тренировках «кобальтовых», он не принимал участия в командных занятиях, занимаясь поддержанием формы в индивидуальном порядке,.

По сведениям источника, переход украинского полузащитника в турецкий «Фенербахче» становится всё более реальным. Ранее стамбульский клуб уже делал официальное предложение в размере € 3 млн. Однако «Шальке» стремится выручить за игрока € 6 млн, чтобы потратить их на трансфер защитника «Аталанты» Робина Госенса. Гельзенкирхенский клуб планирует продать Коноплянку в ближайшее время.

Коноплянка выступает за «Шальке» с 2016 года. Первый сезон в немецкой команде он провёл на правах аренды, после чего присоединился к клубу на постоянной основе. До этого Евгений защищал цвета «Севильи» и «Днепра». В минувшем сезоне он принял участие в 13 матчах Бундеслиги, где записал на свой счёт один гол и получил одну красную карточку.