«Фенербахче» предложил «Шальке» € 3 млн за Коноплянку

Полузащитник «Шальке-04» и сборной Украины Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Турции.



Как сообщает Fanatik со ссылкой на Bild, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче». Более того, стамбульский клуб сделал «Шальке» предложение о приобретении хавбека в размере € 3 млн. Гельзенкирхенцы пока не дали ответа на запрос, однако, по словам источника, хотят как можно скорее расстаться с игроком.



Коноплянка выступает за «Шальке» с 2016 года. Первый сезон в немецком клубе он провёл на правах аренды, после чего присоединился к команде на постоянной основе. Ранее Евгений также защищал цвета «Севильи» и «Днепра». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 1 красную карточку.

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