Неймар: Месси — лучший игрок из всех, кого я когда-либо видел

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением об игре своего бывшего партнёра по «Барселоне» аргентинском форварде Лионеле Месси.
«Для меня Месси — лучший игрок в мире. Он — лучший футболист из всех, кого я когда-либо видел. У нас был с ним великолепный дуэт. Для меня было удовольствием, честью играть с ним. И кроме того он мой друг», — приводит слова Неймара Goal.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе каталонского клуба он принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 105 забитых мячей, а также отдал 76 результативных передач.
Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар хочет вернуться в «Барселону». «ПСЖ» готов продать форварда, но хочет получить за него € 222 млн. Именно за эту сумму форвард перешёл в парижский клуб два года назад.
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