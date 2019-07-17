30-летний немецкий футболист скончался во время тренировки
Полузащитник немецкой команды «Дессауэр-97» Штефан Хаберман вчера, 16 июля, умер во время общекомандной тренировки. Об этом сообщается на официальном сайте клуба, выступающего в шестом дивизионе чемпионата Германии.
О причинах смерти не сообщается. Есть информация лишь о том, что игроку стало внезапно плохо во время занятия.
«Очень грустная новость, которую нельзя описать словами. Наши соболезнования семье и близким Штефана. Нам будет очень его не хватать — и как футболиста, и как человека.
Мы будем всегда помнить о тебе только хорошее», — сообщает пресс-служба клуба.
За «Дессауэр» Хаберман выступал с 2010 года. За это время он провёл за команду 253 матча, в которых отметился 21 забитым мячом.
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