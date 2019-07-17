Болельщик «Динамо» Шевердяев опроверг информацию о нападении на полицейского
Болельщик московского «Динамо» Алексей Шевердяев опроверг информацию о своём нападении на полицейского после игры 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом», которая состоялась в Туле 12 июля.
«Информация о нападении на полицейского не соответствует действительности. Это какая-то ошибка. Сына у меня нет. По обвинению в причинении вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов я задержан не был. Нахожусь на работе и в шоке от количества звонков. Был задержан по статье 20.1 часть 1 и отпущен в субботу домой», — приводит слова Шевердяева Sport24.
Предполагается, что по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов был задержан другой человек, но не Шевердяев.
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- 17 июля 2019
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