Болельщик «Динамо» Шевердяев опроверг информацию о нападении на полицейского

Болельщик московского «Динамо» Алексей Шевердяев опроверг информацию о своём нападении на полицейского после игры 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом», которая состоялась в Туле 12 июля.

«Информация о нападении на полицейского не соответствует действительности. Это какая-то ошибка. Сына у меня нет. По обвинению в причинении вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов я задержан не был. Нахожусь на работе и в шоке от количества звонков. Был задержан по статье 20.1 часть 1 и отпущен в субботу домой», — приводит слова Шевердяева Sport24.

Предполагается, что по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов был задержан другой человек, но не Шевердяев.