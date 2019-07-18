Карпин: в «Ростове» пятки ни у кого не болят. В «Спартаке» — да, бывало

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сравнил состояние футболистов во время предсезонной подготовки в своей нынешней команде и в своём бывшем клубе – московском «Спартаке», а также высказался о бывшем полузащитнике красно-белых Рафаэле Кариоке.



«У кого во время предсезонки болят пятки? В «Ростове» ни у кого. В «Спартаке» – да, бывало, побаливали. Когда были большие нагрузки, то побаливали. Кариока – двойка? По мне, Кариока – пятёрка. У него были и тройки, и четвёрки. Но если говорить глобально, то пятёрка», — сказал Карпин в ролике на канале Commandos в YouTube.



Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. С красно-белыми он дважды занимал второе место в чемпионате России. «Ростов» специалист тренирует с 2017 года.



Карпин: слышал про сравнение с Клоппом. Ну и?