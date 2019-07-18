Карпин: не пошёл бы тренировать ЦСКА. «Зенит»? А почему нет?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг появлявшиеся ранее слухи о возможном возвращении в московский «Спартак», а также назвал клуб, который отказался бы возглавить.



«Часто ли зовут в «Спартак»? Вообще не часто. Да вообще никогда! Нет такого, что периодически звонят. Был «типа якобы какой-то чего-то там» разговор, но, я так понимаю, для отвода глаз.



Есть такой клуб, который бы я не пошёл тренировать, – ЦСКА. «Зенит»? А почему нет?» — сказал Карпин в ролике на канале Commandos в YouTube.



Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. С красно-белыми он дважды занимал второе место в чемпионате России. В качестве футболиста Валерий защищал цвета московского клуба с 1990 по 1994 год. «Ростов» специалист тренирует с 2017 года.

Карпин: в «Ростове» пятки ни у кого не болят. В «Спартаке» — да, бывало