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«Атлетико» объявил о переходе воспитанника «Реала» Эрмосо

«Атлетико» объявил о переходе воспитанника «Реала» Эрмосо
Футбол / Испания 0

«Атлетико» на своём официальном сайте объявил о приобретении защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо.

«Матрасники» заключили с 24-летним испанским футболистом соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что в составе «Атлетико» Эрмосо заменит уругвайца Диего Година, который покинул клуб в связи с истечением срока контракта и присоединился к миланскому «Интеру».

Эрмосо является воспитанником «Реала». «Королевский клуб» обладал правом на первоочередной выкуп трансфера игрока за € 15 млн, но не стал это делать.

В завершившемся сезоне Эрмосо принял участие в 32 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 3 забитых мячей, а также получил 7 жёлтых карточек.

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