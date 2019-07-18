«Атлетико» объявил о переходе воспитанника «Реала» Эрмосо

«Атлетико» на своём официальном сайте объявил о приобретении защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо.



«Матрасники» заключили с 24-летним испанским футболистом соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что в составе «Атлетико» Эрмосо заменит уругвайца Диего Година, который покинул клуб в связи с истечением срока контракта и присоединился к миланскому «Интеру».



Эрмосо является воспитанником «Реала». «Королевский клуб» обладал правом на первоочередной выкуп трансфера игрока за € 15 млн, но не стал это делать.



В завершившемся сезоне Эрмосо принял участие в 32 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 3 забитых мячей, а также получил 7 жёлтых карточек.