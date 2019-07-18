Сильвиньо — о трансфере Фекира: лучше, чтобы всё произошло как можно быстрее

Главный тренер «Лиона» Сильвиньо прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Набиля Фекира.

«Мы не контролируем ситуацию. Фекир ведёт переговоры о трансфере, но мы не знаем, когда всё решится. Для него и для клуба будет лучше, чтобы это произошло как можно быстрее.

Конечно, мы будем скучать, если он уйдёт. Набиль — замечательный игрок, у него образцовая техника. Приятно смотреть, как он играет», — приводит слова бразильского специалиста Goal.

Фекир выступает за «Лион» с 2013 года. В минувшем сезоне 26-летний форвард забил 12 голов и отдал 9 результативных передач в 39 матчах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» лидирует в борьбе за Набиля. В услугах игрока заинтересован также «Бетис».