Павлюченко: помню, как Черчесов сказал Дзюбе: «Ты у меня посмеёшься!»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил карьерный рост форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, а также рассказал о его отношениях с нынешним главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым во времена работы в «Спартаке».
«Когда Дзюба начинал в «Спартаке» при мне, я не думал, что из него получится суперзвезда. Его по арендам отправляли, в Томск ездил. Я думал, он на таком уровне и останется – из-за того что такой разгильдяй, много разговаривает. Но видите, как получилось!
Кто из тренеров делал ему замечания? Все делали. Я помню, как они с Саламычем закусились! Дзюба же любит в воротах стоять. Мы били серию, забили ему несколько подряд. А Саламыч встал и такой: «Ха! Дай мне перчатки!». Ну, надел он перчатки, а Дзюба взял мяч и пошёл бить первым. Черчесов серьёзно так встал, покрестился, штанги обнял. Но так получилось, что первые три удара, и все залетели. И в этот момент Дзюба начинает ржать. Помню, Саламыч снял перчатки, бросил их и говорит: «Ты у меня посмеёшься!». После этого стал к нему чуть по-другому относиться – подколоть мог, на тренировке накричать. Но видите, как сложилось – капитан у него теперь», — рассказал Павлюченко, побывавший в гостях у «Чемпионата».
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